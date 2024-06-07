Президент Аргентины Милей, вероятнее всего, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - СМИ

Президент Аргентины Хавьер Милей, скорее всего, не посетит Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня. Он также отменил встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая была запланирована на 19 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание La Nacion.

Отмечается, что Милей решил сократить свою десятидневную поездку в Европу, которая должна была начаться в следующую среду.

"Президент не будет присутствовать на Саммите мира 15-16 числа этого месяца, который состоится в Швейцарии и на который его пригласил Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

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Указано, что президент Аргентины отправится в Европу 12-15 июня на встречу лидеров стран "Группы семи", вернется в Аргентину, а затем вернется в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

"Изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня, поэтому он вернется (в Аргентину) 15-го числа и вернется в Европу 22-го, чтобы завершить свое турне", - отмечает издание.

17 июня в стране отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го - День флага.

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