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Президент Аргентины Милей, вероятнее всего, пропустит Глобальный саммит мира в Швейцарии, - СМИ

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Володимир Зеленський та президент Аргентини Хав'єр Мілей

Президент Аргентины Хавьер Милей, скорее всего, не посетит Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня. Он также отменил встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которая была запланирована на 19 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание La Nacion.

Отмечается, что Милей решил сократить свою десятидневную поездку в Европу, которая должна была начаться в следующую среду.

"Президент не будет присутствовать на Саммите мира 15-16 числа этого месяца, который состоится в Швейцарии и на который его пригласил Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.

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Указано, что президент Аргентины отправится в Европу 12-15 июня на встречу лидеров стран "Группы семи", вернется в Аргентину, а затем вернется в Европу 22-24 июня для участия в отдельных мероприятиях.

"Изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня, поэтому он вернется (в Аргентину) 15-го числа и вернется в Европу 22-го, чтобы завершить свое турне", - отмечает издание.

17 июня в стране отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го - День флага.

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Топ комментарии

  • Yuri I 0e5ec1af
    Мілей на боці України. Але він людина ділова, як видно - і тому клав на Клоуна і його беззмістовний піар.
  • Анатолий Воробей b9b3d431
    Нацисти після розгрому ховались у його дідов в Аргентині, а цей сцить, бо ху...йло нападе.
  • BOITAN NICOLAE
    Також відмовилась приїхати представники Мексики.
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