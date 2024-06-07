Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Европейская комиссия подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре шага в реформах, необходимых для начала официальных переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times и Euractiv.

Как отмечается, Украина и Молдова достаточно готовы к формальному началу переговоров о вступлении в ЕС.

Комиссия подтвердила послам ЕС, что Украина полностью выполнила все четыре, а Молдова - все три шага по реформированию, необходимых для начала официальных переговоров.

Также читайте: Еврокомиссия положительно оценила прогресс евроинтеграционных реформ Украины, - Йозвяк

В Еврокомиссии отметили, что Украина соответствует ранее невыполненным критериям - антикоррупционные меры, ограничения политического лоббирования, правила декларирования активов для чиновников и защита языков национальных меньшинств.

Ожидается, что Венгрия, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля, будет выступать против начала переговоров о вступлении Украины в блок из-за ситуации с правами венгерского меньшинства на Закарпатье.

Поэтому Бельгия, которая сейчас председательствует в ЕС, надеется достичь единодушия и провести первый раунд переговоров о вступлении 25 июня.

Читайте также: Еврокомиссия будет предлагать начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне, - Financial Times

Ранее сообщалось, что Европейская Комиссия предоставит в целом положительную устную оценку выполнению Украиной рекомендаций - реформ, необходимых для членства в ЕС.

Реакция Украины

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил за положительную оценку евроинтеграционного прогресса Украины.

"В озвученном заключении ЕК говорится о том, что Украина продолжает системные усилия по присоединению к ЕС и выполнила все 4 дополнительных шага-реформы. Теперь мы ожидаем от наших европейский партнеров следующего шага - начала переговоров о членстве в Евросоюзе уже в этом месяце. Украинский народ в войне против российского агрессора ежедневно борется за право быть в кругу европейской семьи", - написал он.

Путь Украины к членству в ЕС

6 июня 2024 года сообщалось, что Украина уже обеспечила приближение законодательства к законодательству Европейского Союза в таких сферах, как финансовые услуги (в части предотвращения отмывания денег) и предпринимательство (в части бухгалтерского учета и финансовой отчетности).

В начале этого года Европейская Комиссия начала работу над проектом переговорной рамки для Украины - документом, который определяет принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, 14 декабря 2023 года президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросовет принял решение начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 стран Евросоюза призвали как можно быстрее начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой