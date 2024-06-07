Байден объявил о новом пакете помощи для Украины на $225 млн, - CNN

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты предоставляют Украине пакет помощи стоимостью $225 млн.

Об этом сообщила корреспондент CNN Наташа Бертран, передает Цензор.НЕТ.

"Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 миллионов долларов, за что Зеленский поблагодарил его", - говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что новый пакет помощи будет включать боеприпасы для HIMARS, артснаряды, ракеты для HAWK, Stinger и Javelin

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