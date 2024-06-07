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На юге за сутки ликвидировано 145 оккупантов и уничтожено 29 единиц техники, отбито 15 штурмов, - Силы обороны

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Силы обороны юга за минувшие сутки уменьшили личный состав врага на 14 человек. Также было уничтожено 29 единиц вооружения и военной техники. Также они отбили 15 штурмов оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

В течение суток получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 145 человек. Также враг потерял 29 единиц вооружения и военной техники, из них:

  • 1 реактивную систему залпового огня "Град";
  • 11 пушек;
  • 4 миномета;
  • 7 единиц автобронетехники;
  • 1 станцию радиоэлектронной борьбы "Гроза";
  • 1 БПЛА "Орлан-10";
  • 1 камеру видеонаблюдения;
  • 3 лодки.

Также уничтожено 4 наблюдательных пункта, пункт управления БПЛА и две огневые позиции.

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В пресс-службе также отчитались о проведенных боевых действиях:

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 9 штурмов. Успеха не имели. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг совершил 6 безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций".

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"Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 217 разведывательных БПЛА", - говорится в сообщении.

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