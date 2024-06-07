Украина и Турция будут сотрудничать в сфере реабилитации военнослужащих

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в сфере реабилитации военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, заместитель министра обороны провела встречу с послом Турции Мустафой Левентом Бильгеном.

"Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих. Его цель - создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления. Поэтому - спасибо за поддержку и сотрудничество", - отметила Калмыкова.

В пилотном проекте, в частности, речь идет о создании центров совершенства - учреждений, которые возьмут на себя лидерство в сфере реабилитации.

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