Украина и Турция будут сотрудничать в сфере реабилитации военнослужащих
Украина и Турция договорились о сотрудничестве в сфере реабилитации военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, заместитель министра обороны провела встречу с послом Турции Мустафой Левентом Бильгеном.
"Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих. Его цель - создание эффективного реабилитационного пространства с участием гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления. Поэтому - спасибо за поддержку и сотрудничество", - отметила Калмыкова.
В пилотном проекте, в частности, речь идет о создании центров совершенства - учреждений, которые возьмут на себя лидерство в сфере реабилитации.