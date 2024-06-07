Швейцария выделила Украине на цифровизацию и электронное управление более 60 млн долларов

Федеральный совет Швейцарии объявил о выделении Украине на цифровизацию и электронное управление 58,7 млн швейцарских франков (64 млн долларов) в течение следующих 4 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что таким образом Берн продвигает демократические реформы и поддерживает прозрачность государственных услуг в Украине.

Как отмечают, из-за российского полномасштабного вторжения многие украинцы были вынужденно перемещены. И чтобы они также имели доступ к государственным услугам, такие услуги должны быть доступны в цифровом виде.

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Швейцария предоставит в целом 58,7 млн швейцарских франков в течение периода 2024-2028 годов. Финансирование будет поступать из регулярного бюджета международного сотрудничества и будет сосредоточено, в частности, на проектах в регионах, непосредственно пострадавших от войны.

Основное внимание будет уделено таким сферам: здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Поддержка Швейцарии и других международных партнеров продвигает цифровизацию в системе государственного управления и удовлетворяет нарастающий спрос на цифровые услуги, добавили в пресс-службе.

Также там отметили успех приложения "Дія", которым пользуются более 20 млн украинцев.

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Помощь Украине для цифровизации

В феврале 2023 года Евросоюз выделил 17,4 млн евро на развитие цифровых услуг и улучшение обмена данными в Украине.

В декабре 2023 года США заявили, что выделят $150 млн в течение пяти лет на дальнейшую цифровую трансформацию Украины.

В апреле 2024 года Правительство Великобритании передало Министерству обороны Украины компьютерную технику для работы с Единым государственным реестром военнообязанных, призывников и резервистов "Оберіг".