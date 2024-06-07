Экс-начальник Ривненского ТЦК, после скандального видео с поцелуями, вернулся с фронта и получил должность комбрига, - СМИ

Бывший начальник Ривненского объединенного городского ТЦК и СП Александр Ярмошевич, попавший в скандал из-за поцелуев с коллегами-женщинами на работе, уже не на фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.

Отмечается, что экс-военком после огласки написал рапорт на увольнение и попросился на фронт в одну из боевых бригад, но сейчас он уже не на передовой, поскольку получил новое назначение.

Издание пишет, что Ярмошевич уже вернулся с передовой. Он назначен командиром бригады в Ужгороде, где должен создать и набрать людей в новое подразделение.

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Скандал с ривненским военкомом

Напомним, ранее в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины заявили, что проведут служебную проверку относительно обнародованного видео с участием, вероятно, начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ривненской области.

На видео, распространенное в сети, мужчина в военной форме (якобы Ярмошевич) сначала целуется с одной женщиной в военной форме, а затем - с другой. События происходят, предположительно, на рабочем месте военного.

1 апреля стало известно, что глава Ривненского ТЦК после скандала написал рапорт на перевод в боевую часть.

"Квартал-95" выступил с номером "Начальник Ривненского ТЦК шифруется от российских шпионов", в котором высмеяли ривненского военкома.

"Европейская Солидарность" обратилась в СБУ и Офис Генпрокурора относительно выступления "Квартал-95".

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