Оккупанты обстреливают из артиллерии приграничье на севере Украины, также продолжается 16 боестолкновений вдоль всей линии фронта, - Генштаб
С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 34. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки. В настоящее время продолжается 16 боестолкновений вдоль всей линии фронта.
Обстрелы приграничья с территории РФ
От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации продолжает страдать приграничье Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Павловка - с направления Новый Путь (РФ), Водолаги - со стороны Обуховки (РФ), Катериновка - с Комсомольского (РФ) и Бачевск - с Троеборного (РФ).
Ситуация на Харьковщине
Также агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Из Белгорода (РФ) враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Липцам. В районе населенного пункта Тихое продолжается бой.
Несколько активизировались российские оккупанты на Купянском направлении. С начала суток здесь произошло уже шесть боестолкновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Около Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. Потерь позиций не допущено.
Боевые действия на Востоке
На Лиманском направлении наши защитники отбили три наступательные действия около Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаковать.
На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 11 раз пытались улучшить свое тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки. Три вражеские атаки украинские воины успешно отбили, восемь - еще продолжаются.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили уже три наступательные действия российских войск около Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Еще три боестолкновения продолжаются.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении российские оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку от Работино. Один бой еще продолжается.