Оккупанты обстреливают из артиллерии приграничье на севере Украины, также продолжается 16 боестолкновений вдоль всей линии фронта, - Генштаб

С начала суток количество боевых столкновений уже возросло до 34. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают вражеские атаки. В настоящее время продолжается 16 боестолкновений вдоль всей линии фронта.

Обстрелы приграничья с территории РФ

От артиллерийских обстрелов с территории Российской Федерации продолжает страдать приграничье Черниговской и Сумской областей. С начала суток от коварных артударов террористов пострадали Павловка - с направления Новый Путь (РФ), Водолаги - со стороны Обуховки (РФ), Катериновка - с Комсомольского (РФ) и Бачевск - с Троеборного (РФ).

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Ситуация на Харьковщине

Также агрессор со своей территории продолжает бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. Из Белгорода (РФ) враг нанес два удара с использованием четырех КАБов по Липцам. В районе населенного пункта Тихое продолжается бой.

Несколько активизировались российские оккупанты на Купянском направлении. С начала суток здесь произошло уже шесть боестолкновений в районах Синьковки, Песчаного и Дружелюбовки. Около Грековки два штурмовых действия врага еще продолжаются. Потерь позиций не допущено.

Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении наши защитники отбили три наступательные действия около Тернов, Торского и Серебрянского Леса. В районах Новосадового и Ямполя враг продолжает атаковать.

На Покровском направлении российский агрессор поддерживает высокую интенсивность штурмовых действий. С начала суток оккупанты уже 11 раз пытались улучшить свое тактическое положение вблизи Новоалександровки, Евгеновки, Сокола и Яснобродовки. Три вражеские атаки украинские воины успешно отбили, восемь - еще продолжаются.

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На Кураховском направлении Силы обороны отбили уже три наступательные действия российских войск около Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Еще три боестолкновения продолжаются.

Ситуация на юге

На Ореховском направлении российские оккупанты дважды пытались потеснить наши подразделения неподалеку от Работино. Один бой еще продолжается.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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