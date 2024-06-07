Вопрос повышения налогов пока не обсуждается, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на данный момент Кабмин не обсуждает вопрос повышения налогов.

Об этом он заявил на часе вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Інтерфакс-Україна.

"Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов", - отметил глава правительства.

В то же время, сказал Шмыгаль, Кабмин будет обращаться к ВР за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны.

Премьер напомнил, что Министерство обороны имеет на этот год 1,7 трлн грн, которые направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.

"В этом году происходило приближение определенных ресурсов для закупок оружия и соответствующей военной техники. Поэтому в этом году мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны... Но это будет во втором полугодии. Соответствующие расчеты, соответствующие потребности будут представлены дополнительно", - добавил он.

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