Рашисты ударили по Полтавщине: Есть попадание в частный дом (обновлено)

Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Полтавщине.

Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Полтавском районе. По предварительной информации, есть попадание в частный дом", - говорится в сообщении.

Позже глава области сообщил, что из-под завалов разрушенного дома спасли женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

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