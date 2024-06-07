155-мм гаубицы, ракеты к HIMARS и боеприпасы: Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи от США. СПИСОК

В США обнародовали перечень оружия и оборудования, которое передают Украине в рамках нового пакета помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

В Минобороны США отметили, что этот пакет помощи предоставит дополнительные возможности для удовлетворения насущных потребностей Украины.

Так, США передают Украине:

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

боеприпасы для ракетных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм гаубицы;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

81-мм минометные мины;

бронетранспортеры М113;

прицепы для перевозки тяжелого оборудования;

береговые и речные патрульные катера;

противотанковые ракетные комплексы TOW;

противотанковые комплексы Javelin и AT-4;

патроны и гранаты для стрелкового оружия;

боеприпасы для подрыва;

приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Штаты предоставляют Украине пакет помощи на $225 млн.

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