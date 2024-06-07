Новости

155-мм гаубицы, ракеты к HIMARS и боеприпасы: Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи от США. СПИСОК

7 27921
Пакет допомоги від США

В США обнародовали перечень оружия и оборудования, которое передают Украине в рамках нового пакета помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

В Минобороны США отметили, что этот пакет помощи предоставит дополнительные возможности для удовлетворения насущных потребностей Украины.

Так, США передают Украине:

  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для ракетных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 81-мм минометные мины;
  • бронетранспортеры М113;
  • прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • береговые и речные патрульные катера;
  • противотанковые ракетные комплексы TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • патроны и гранаты для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для подрыва;
  • приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Штаты предоставляют Украине пакет помощи на $225 млн.

Также читайте: Франция поможет Украине снарядить и обучить новую бригаду, - Макрон

Топ комментарии

  • Oleg K 0ff374ed
    Окорочков больше не будет, мразь казламордая. Четыре раза вас Америка вытаскивала из глубокой сраки, пятого не будет. Будете ягель жрать и чеченским кефиром запивать.
  • Олександр Томах
    Хаймарсам після перемоги будуть пам'ятники ставити.
  • Live without regrets
    Каби передати не планує? Бож горе-наполеон на 3му році війни неможе зробити срану бомбу.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости