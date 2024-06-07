"Укрзалізниця" уменьшает потребление электроэнергии за счет изменения графика движения 74 пригородных электропоездов

С целью минимизации потребления электроэнергии железнодорожники временно вносят изменения в график движения пригородных электропоездов: в течение июня временно корректируются графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укрзалізниці".

Отмечается, что некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые - изменят периодичность или им будет ограничен маршрут. В случае улучшения ситуации движение пригородных электропоездов будет восстановлено.

В "Укрзалізниці" попросили прощения и призвали уточнять информацию о движении электропоездов в кассах, справочных службах, на официальных сайтах УЗ и ее региональных филиалов.

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"Изменения не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения на работу и обратно", - отметили в УЗ.

Также там отметили, что "Укрзалізниця" приложит максимальные усилия, чтобы сохранить железнодорожное сообщение между всеми населенными пунктами.

Напомним, в результате ракетных ударов россиян по критической инфраструктуре "Укргідроенерго" потеряло почти половину мощностей .