Кабмин поручил чиновникам снизить потребление электроэнергии: Отказаться от кондиционеров и внешнего освещения зданий

Правительство приняло распоряжение, которым поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Восстанавливаем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление. Начинаем с себя. Перед всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства", - говорится в сообщении.

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Так, отметил Шмыгаль, министерства, центральные органы исполнительной власти, ОВА должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

"Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение.



Бизнес призываем также ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности. Исключение: не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", - подытожил премьер.

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