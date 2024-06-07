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Кабмин поручил чиновникам снизить потребление электроэнергии: Отказаться от кондиционеров и внешнего освещения зданий

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Чиновникам доручили економити електроенергію

Правительство приняло распоряжение, которым поручило чиновникам уменьшить потребление электроэнергии.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Восстанавливаем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление. Начинаем с себя. Перед всеми органами государственной власти поставлена задача уменьшить потребление электроэнергии. Принимаем сегодня соответствующее распоряжение правительства", - говорится в сообщении.

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Так, отметил Шмыгаль, министерства, центральные органы исполнительной власти, ОВА должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

"Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям - ограничить уличное освещение.

Бизнес призываем также ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, которое не критично для производственной деятельности. Исключение: не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", - подытожил премьер.

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Топ комментарии

  • Sergiy Vitalyovich
    Якби реально хотіли обмежити - вже б давно відключили та запломбували, а на рекомендації вище перераховані посадовці чхати хотіли. Вони звикли жити в комфорті за рахунок платників податків і не планують щось змінювати. Тому, ця маячня - чергова побрехенька для наївних і в уряді це чудово розуміють.
  • Nikol Kovalenko
    А у самих чиновников своего ума нет?
    Так за что тогда они получают миллионные зарплаты?
  • Старый Котяра 91554d72
    Тому і мільйонні зарплати, що свого розуму немає, зате великий талант вилизувати.
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