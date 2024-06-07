Воздушные силы о французских самолетах Mirage 2000: Очень современные, но F-16 является приоритетом

Французские истребители Mirage 2000-5 являются "очень современными", но приоритет для Украины - это F-16. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

"Конечно, как и все современные самолеты, он может эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Но все равно F-16 для нас является приоритетом на сегодня <...> В целом мы не исключаем поставки в будущем и других самолетов и систем", - заявил он.

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В этом контексте Евлаш отметил, что сейчас украинские военные работают "непосредственно с теми силами и средствами, которые у них есть".

"Конечно, мы ждем F-16. Это - наш основной самолет, который уже вскоре должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и ракеты к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным, и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи", - высказался представитель ПС.

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