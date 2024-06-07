Половину дронов, имеющихся в ВСУ, передают волонтеры, - "слуга народа" Горбенко

Сейчас военные на около 60% обеспечены дронами, 30% из которых передают волонтеры.

Об этом в интервью "Укрінформ" заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть ситуации, например, когда 26 тысяч дронов находились на каком-то складе и не доехали до фронта. При том, что беспилотников на фронте много не бывает", - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что ни разу за все время поездок на фронт еще не слышал от военных, чтобы бригады были полностью укомплектованы дронами.

"Каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА", - добавил Горбенко.

Сейчас около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров.

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