Новости

Половину дронов, имеющихся в ВСУ, передают волонтеры, - "слуга народа" Горбенко

1 82423
Половину дронів передають волонтери

Сейчас военные на около 60% обеспечены дронами, 30% из которых передают волонтеры.

Об этом в интервью "Укрінформ" заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, нардеп "Слуги народа" Руслан Горбенко, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть ситуации, например, когда 26 тысяч дронов находились на каком-то складе и не доехали до фронта. При том, что беспилотников на фронте много не бывает", - пояснил он.

Парламентарий подчеркнул, что ни разу за все время поездок на фронт еще не слышал от военных, чтобы бригады были полностью укомплектованы дронами.

"Каждый месяц одна воинская часть использует и теряет в результате боевых задач от 100 до полутора тысяч БПЛА", - добавил Горбенко.

Сейчас около 60% от потребностей военных в дронах обеспечено, 30% из которых - помощь волонтеров.

Также читайте: Почти 100% дронов производится в Украине, большинство - частным бизнесом, - Минобороны

Топ комментарии

  • Марина Нєчаєва 330e7c02
    Скоріше за все із 100%, 60 - то волонтери, а 40 - ніхто..
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    шо таке? це не хведорів передає?! це якесь іпсо
  • Ольга Пелле
    А де бубачькін мільйон??? ****** брехлива.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости