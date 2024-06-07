Нидерланды выделят 400 млн евро на производство боевых машин для Украины, - министр обороны Оллонгрен

Правительство Нидерландов передаст 400 миллионов евро в шведский фонд на производство боевых машин пехоты для Украины.

Об этом рассказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, пишет De telegraaf, информирует Цензор.НЕТ.

"Нидерланды выделят 400 миллионов евро в шведский фонд по производству боевых машин пехоты для Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство БМП будет осуществляться преимущественно в Нидерландах.

В свою очередь нидерландский вещатель NOS сообщает, что Амстердам ищет сотрудничества с другими европейскими странами и с нидерландской оборонной промышленностью.

Сообщается, что Нидерланды будут сотрудничать с Данией и Швецией в создании боевых машин пехоты CV90 для Украины. Дания ранее уже сделала выбор в пользу сотрудничества со шведами.

"Европейские производственные мощности должны быть увеличены для Украины, но также и для нас самих", - заявила глава оборонного ведомства страны Оллонгрен.

Кроме этого, в Германии появится европейский конвейер по сборке ракет Patriot, в котором Нидерланды также участвуют. Оллонгрен отметила, что американский производитель дал разрешение на строительство Patriot в Европе.

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Оллонгрен также сообщила, что правительство Нидерландов разрабатывает план действий для расширения оборонной промышленности в стране. В частности, 54 миллиона евро будет инвестировано в разработку дронов для вооруженных сил Нидерландов, а 25 миллионов евро зарезервировано для стартапов на оборонном рынке.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен рассказала, что Украина получит от союзников дополнительное оборудование военного назначения на сумму 175 млн евро.

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