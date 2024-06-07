Войска РФ на Харьковщине перегруппировываются, на борьбу с дезертирами бросили "Ахмат", - ОСГВ "Хортиця"

Войска РФ проводят перегруппировку на Харьковском направлении и применяют заградительные отряды, в состав которых входят боевики кадыровского "Ахмата".

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Назар Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"На Харьковском направлении враг наступательных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск <...> В поддержку своих действий враг придерживается старой тактики выставления заградительных отрядов из числа личного состава подразделения "Ахмат"", - рассказал он.

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По словам Волошина, в Волчанске главная задача Сил обороны - сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения украинских территорий.

В районе Купянска - сложная ситуация: оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск с двух направлений. Там Силы обороны должны остановить врага и заставить перейти его к обороне, добавил спикер ОСГВ "Хортиця".

Ранее в ОСУВ "Хортиця" сообщили, что россияне хотят прорваться к жизненно важной трассе на Константиновку.