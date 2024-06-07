Стефанчук подписал закон о применении английского языка в Украине

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал принятый парламентом закон о применении английского языка в Украине.

Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Спикер ВР выразил убеждение, что важность этого закона, инициированного президентом, будет оценена грядущими поколениями. Стефанчук отметил, что этот закон даст реальный шанс интеллектуальной, культурной, исторической, ментальной и духовной трансформации для каждого гражданина.

"Это реальный шанс для украинских детей стать частью мировой цивилизации. Это реальный шанс, а не политические уловки, на воплощение извечного украинского запроса: "Прочь от Москвы". Не упустим этот шанс. История никогда не прощает упущенного шанса", - заявил глава парламента.

Напомним, что 4 июня ВР во втором чтении приняла закон о применении английского языка в Украине. Закон поддержали 236 парламентариев.

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