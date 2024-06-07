КИЭП направил иск в суд за клевету от Минэнерго

Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" (АО КИЭП) подает иск к Министерству энергетики Украины по защите своей деловой репутации.

Об этом Институт сообщает на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Как заявляет КИЭП, информация, распространенная в медиа Министерством энергетики в мае 2024 г., содержит вполне безосновательные обвинения о препятствовании в доступе министерству к стратегически важной информации по АЭС и в ограничении управлением.

На взгляд КИЭП, информационные ресурсы используют ложную информацию, ссылаясь только на позицию, которая сформирована должностными лицами Минэнерго. КИЭП это расценивает как попытку ликвидировать уникальный институт и опытных специалистов по инженерному проектированию ядерных и тепловых установок любой сложности (АЭС, Хранилища РАО, ТЭС, ТЭЦ, предприятия ядерно-топливного цикла и т.д.)

"Сейчас происходит попытка должностных лиц Минэнерго через ложные вбросы в информационное поле подвести общество к мысли, что защита государственных интересов требует национализации предприятия", - отмечает КИЭП.

Кроме того, такие действия со стороны Минэнерго по отношению к КИЭП, как:

1) сознательное блокирование бронирования 50% сотрудников призывного возраста;

2) умышленное прекращение выплат за выполненные работы через АО НАЭК "Энергоатом" - задолженность составляет 26 млн грн;

3) информационная кампания по компрометации института и его руководства;

4) блокирование участия в тендерах через АО НАЭК "Энергоатом" приведёт к остановке работы Института.

"Именно независимость и не подчиненность АО КИЭП в том объеме, в котором желает Минэнерго, и побуждает последних к таким действиям. У нас есть много примеров, когда именно независимость нашего института позволила не потерять государственные средства при реализации проектов государственного значения таких, как Центральное хранилище отработанного ядерного топлива и т.д.", - добавляет Институт.

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"Минэнерго практически ликвидировало аналогичный институт - Харьковский "Энергопроект". На сегодня этот институт не имеет возможности принимать участия в торгах на инженерные услуги, хотя еще до 2022 года, когда институт находился в управлении ФГИУ, он имел пакеты заказов и полноценно работал. Минэнерго, как орган управления (51% акций), не предложило никакой релокации института для сохранения, с учетом чрезвычайной сложности работать в условиях постоянных обстрелов Харькова.

Также мы четко понимаем, что, к сожалению, предприятия ядерно-топливного цикла в Украине практически не работают (Восток ГОК, Проектный институт Промтехнологии, Цирконий, Смолы и т.д.). Понятно, что мы не желаем, чтобы и наш институт был в этом перечне", - резюмирует КИЭП.

Напомним, АО КИЭП - Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" был основан 90 лет назад. Это - единственная структура в Украине, которая способна разработать комплексный проект строительства энергоблоков атомных станций. Учреждение КИЭП определено критически важным предприятием топливно-энергетического комплекса для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.