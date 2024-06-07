Бывший депутат, зарабатывавшая на уклонистах $100 тысяч ежемесячно, вышла под залог в 904 тысячи гривен

Бывшая народная избранница, которую подозревают в оформлении инвалидности мужчинам призывного возраста за взятки, вышла из-под стражи. За нее был внесен залог в 904 тысячи гривен.

Об этом пишет hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

Официально правоохранители не называют имя бывшего депутата и ее сообщников. Однако источник hromadske в правоохранительных органах подтвердил, что речь идет об экс-депутате Ирине Сысоенко.

Как отмечается, Голосеевский райсуд Киева назначил экс-депутату Сысоенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 904 тысячи гривен. По данным источников, Сысоенко задержали еще на прошлой неделе, а мера пресечения ей была избрана 3 июня. Сообщается, что подозреваемая внесла деньги и вышла на свободу.

Кроме этого, сообщнику, которого вместе с экс-депутатом поймали во время передачи "отката", назначили содержание под стражей с альтернативой почти 250 тысяч гривен залога. Он также вышел на свободу.

А их сообщница, врач со Львовщины, получила меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

СБУ разоблачила экс-нардепа, которая с сообщниками продавала фиктивные справки уклонистам

Правоохранители разоблачили группировку, которая ежемесячно зарабатывала около 100 тысяч долларов на изготовлении фиктивных справок об инвалидности. Ее организатором называют бывшего народного депутата, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины.

"Прибыль" распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине.

"Клиентами" были потенциальные призывники, которые планировали использовать подделку для снятия с воинского учета и незаконного выезда за границу.

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