Германия думает о предоставлении Украине еще одной системы ПВО Patriot, - Bloomberg

Правительство Германии рассматривает возможность передать Украине четвертый по счету зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

Предполагается, что еще одна батарея ЗРК Patriot от ФРГ дополнит предыдущие три, которые Берлин уже передал или обещал передать в Украину весной, когда Россия усилила ракетные удары по Украине.

Однако собеседники Bloomberg на условиях анонимности рассказали, что немецкое правительство пока не приняло окончательного решения.

К слову, в конце мая Германия объявила, что передаст Украине еще одну систему ПВО Patriot и 500 млн евро помощи.

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