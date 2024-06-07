Франция отчиталась, какое оружие передала Украине с начала года. Там есть обещанные авиабомбы AASM

Минобороны Франции опубликовало отчет о предоставленной с начала 2024 года военной помощи Украине. Силы обороны, в частности, получили от французских союзников авиабомбы AASM.

Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Список включает поставки, осуществленные до 1 мая 2024 года. Всего за четыре месяца Франция поставила Украине военного оборудования на общую сумму 420 млн евро, к которым было добавлено 900 млн евро, уплаченных в Европейский фонд мира.

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В перечне военной помощи указаны авиабомбы: 3 бомбы Mk81 и управляемые бомбы AASM, количество которых не разглашается.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в январе обещал, что его ведомство будет осуществлять поставки этих бомб в украинскую армию. Тогда он заявил, что Париж, начиная с первого месяца 2024 года, начнет передавать Украине по 50 AASM в месяц.

Кроме того, с начала года Франция передала Украине более 100 000 пайков, 1526 приборов ночного видения, 15 противотанковых систем Milan, 34 бронированных и медицинских автотранспортных средства, 5 грузовиков TRM 10 000, 19 катеров Zodiac Futura, 60 разведывательных БпЛА, малокалиберное оружие, топливо, боеприпасы.

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Эти усилия сопровождаются действиями в сфере подготовки персонала, поскольку с начала года почти 2 000 украинских солдат уже прошли подготовку в армиях Польши и Франции.

"В то же время Франция вносит свой вклад в безопасность восточного фланга Европы через наземное развертывание в Румынии и Эстонии, временное воздушное развертывание в Литве, а также постоянное морское присутствие на Балтике и в Средиземном море", - заявили в Минобороны Франции.

Отметим, AASM Hammer - это авиабомба, которая имеет комплект крыльев, что увеличивает дальность полета и улучшает точность. Существует несколько вариантов таких бомб на базе 250-килограммовой авиабомбы Mk 82 или 1-тонной BLU 109 или Mk 8. Заявленная дальность бомбы-ракеты составляет более 70 км, но это зависит от высоты пуска.