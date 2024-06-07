В Беларуси, вероятно, формируют новую военную бригаду, вооруженную "Искандерами", - СМИ. ФОТО

В Осиповичах Могилевской области, что в Беларуси, на территории воинской части строят два новых ангара. По своим размерам, а также внешнему виду они похожи на укрытия для ОТРК "Искандер", которые здесь построили год назад.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода", которая получила спутниковые снимки этих ангаров, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в артиллерийской воинской части № 12147 базируется 465-я ракетная бригада. По меньшей мере один из ее дивизионов имеет на вооружении ОТРК "Искандер", который может нести обычные и ядерные заряды. По данным журналистов, всего в Беларуси таких подразделений может быть два.

На спутниковом снимке от Planet Labs за 19 мая 2024 года видно, что строительство происходит на значительной части воинской части, где расположены "Искандеры". В частности, продолжаются работы по реконструкции двух заброшенных зданий. Журналисты предполагают, что это казарма и столовая или штаб, потому что внешне они очень похожи на те, что уже построены на территории части.

Кроме этого, справа на фото можно увидеть, что строятся два ангара, которые по размеру и внешнему виду соответствуют ангару, который был построен год назад для хранения российских "Искандеров". Этот ангар строили с осени 2022 года до апреля 2023 года. Рядом с новыми ангарами видны контуры еще двух больших фундаментов непонятного назначения.

Отмечается, что каждый из таких ангаров может разместить 12 боевых машин. Именно такие размеры имеет стандартный дивизион "Искандер" в российской армии. В этот комплекс входят: командно-штабная машина, машина жизнеобеспечения, самоходная ракетная установка, транспортно-зарядная машина, мобильный пункт подготовки информации и машина регулирования и обслуживания.

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В начале этого года диктатор Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что на вооружение поступили два дивизиона ракетных комплексов "Искандер".

О передаче Беларуси первых ракетных комплексов "Искандер-М" Лукашенко заявил во время встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным 19 декабря 2022 года. В феврале 2023 года после обучения на российских полигонах, белорусские военные начали их самостоятельно эксплуатировать.

Официальная дальность полета ракет "Искандер-М" составляет до 500 километров, то есть, ракеты, расположенные в Беларуси, могут угрожать почти всей территории Польши, Литвы и Латвии, а также большей части территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Гомельской области Беларуси, которая находится в более чем 300 километрах от Киевщины, отработали готовность к переходу на военное время.

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