Принято решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции, - МВД

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины, количество военнообязанных работников ГСЧС и Нацполиции, подлежащих бронированию, может составлять более 50% по отдельному решению министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения министра внутренних дел. Соответственно принято согласованное решение о бронировании 90% личного состава ГСЧС и Нацполиции.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

"10% сотрудников ГСЧС имеют выбор мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии или Государственной пограничной службы.

10% полицейских, подлежащих мобилизации, могут присоединиться к бригаде "Ярость" или дополнительно созданных трех боевых бригад Национальной полиции Украины", - отметил министр.

Относительно спасателей, позиция МВД заключается в том, чтобы работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.д.) были полным составом забронированы. Поэтому это решение не повлияет на оперативность и эффективность работы ГСЧС, подчеркнул Клименко.

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