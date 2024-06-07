Франция предоставит Украине самолеты Mirage-2000 и подготовит бригаду украинских военных, - Макрон

Французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Об этом он заявил в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы объявляем о передаче Украине истребителей Mirage-2000 и начале подготовки пилотов и механиков для обслуживания самолетов. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", - заявил Макрон.

Лидер Франции не стал разглашать, сколько самолетов Mirage-2000 передаст Франция и когда именно это может произойти.

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Кроме этого, Макрон сообщил, что Франция подготовит целую бригаду украинской армии, что эквивалентно примерно 4500 солдатам.

"Франция также будет обучать, тренировать и оснащать целую бригаду украинской армии... Украина знает, что может рассчитывать на нашу поддержку так долго, как это будет необходимо", - заявил глава Французского государства.

Напомним, что президента Франции Макрон анонсировал в передачу Украине истребителей Mirage 2000 в четверг, 6 июня.

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