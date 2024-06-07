Франция предоставит Украине самолеты Mirage-2000 и подготовит бригаду украинских военных, - Макрон
Французский лидер Эмманюэль Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.
Об этом он заявил в Париже во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы объявляем о передаче Украине истребителей Mirage-2000 и начале подготовки пилотов и механиков для обслуживания самолетов. Это то, что будет запущено буквально в ближайшие дни во Франции. Это будет происходить на нашей территории", - заявил Макрон.
Лидер Франции не стал разглашать, сколько самолетов Mirage-2000 передаст Франция и когда именно это может произойти.
Кроме этого, Макрон сообщил, что Франция подготовит целую бригаду украинской армии, что эквивалентно примерно 4500 солдатам.
"Франция также будет обучать, тренировать и оснащать целую бригаду украинской армии... Украина знает, что может рассчитывать на нашу поддержку так долго, как это будет необходимо", - заявил глава Французского государства.
Напомним, что президента Франции Макрон анонсировал в передачу Украине истребителей Mirage 2000 в четверг, 6 июня.