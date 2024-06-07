Шмыгаль о ситуации в энергетике: Украина из-за обстрелов потеряла 50% генерации, разрушены 42 энергоблока. Договариваемся с ЕС о максимальном импорте

Украина потеряла 50% генерации электроэнергии из-за российских обстрелов.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ситуация в энергетике очень сложная, Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. По состоянию на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии - это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают", - отметил Шмыгаль.

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Кроме того, по его словам, из-за разрушения или повреждения не работают 20 гидроэнергетических блоков общей мощностью 1,3 ГВт.

"Мы работаем над восстановлением, над тем, чтобы запустить к отопительному сезону как можно больше генерации. Работаем над защитой того, что восстановлено, и того, что сохранено", - подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что ведется работа и над увеличением импорта электроэнергии из ЕС. "У нас физическая способность 2,2 ГВт, пока что нам политически позволяют 1,7 ГВт импортировать. Мы договариваемся на всех уровнях и с Еврокомиссией для того, чтобы способность импортировать была открыта максимально", - сказал Премьер.

Он отметил, что также продолжается развитие децентрализованной генерации электроэнергии, в частности, завозится оборудование, которое может генерировать электроэнергию и тепло: когенерационные установки, газовые турбины, генераторы, дизель-генераторы.

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"Мы договорились с Японией - 150 генераторов гигаваттных Япония нам передает. Работаем с другими партнерами", - сказал Шмыгаль.

Он также напомнил, что международные партнеры создали Фонд поддержки энергетики Украины, в котором уже аккумулированы €500 миллионов.

"Мы готовы эти средства и для общин использовать и привлекать также общины, чтобы они устанавливали как можно больше такого децентрализованного небольшого, сложного для поражения россиянами оборудования, которое позволит нам выживать", - заявил Шмыгаль.

Ранее Кабмин поручил чиновникам уменьшить потребление электроэнергии: отказаться от кондиционеров и наружного освещения зданий.