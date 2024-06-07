Макрон и Зеленский подписали соглашения о помощи для восстановления критической инфраструктуры Украины

Во время встречи в Париже 7 июня президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон подписали соглашения о помощи для восстановления украинской критической инфраструктуры.

Об этом лидер Франции сообщил во время совместной пресс-конференции, пишет "Европейская Правда", информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил Макрон, делегации Киева и Парижа провели переговоры о восстановлении Украины, по итогам которых решили создать новые инструменты, чтобы сопровождать этот процесс.

"Подписано соглашение о фонде 200 миллионов евро, предназначенных для тех предприятий, которые будут инвестировать в критическую инфраструктуру Украины для восстановления", - сказал французский президент.

По словам Макрона, 60 миллионов из этого фонда будут посвящены энергетическому сектору и его приоритетам.

Кроме этого, как рассказал глава Франции, Париж расширяет мандат Французского агентства развития для поддержки проектов в Украине на местном уровне. Франция также планирует отправить 20 технических экспертов в различные ключевые министерства Украины для оказания технической помощи.

Напомним, что 7 июня в Париже состоялась встреча президентов Украины и Франции. Среди прочего во время совместной пресс-конференции Макрон официально объявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage-2000. Также он анонсировал начало учений и технического обслуживания этих самолетов.

Кроме этого, он подтвердилсвое участие в Глобальном саммите мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франция предоставит Украине самолеты Mirage-2000 и подготовит бригаду украинских военных, - Макрон