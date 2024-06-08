Украина не должна иметь ограничений относительно ударов по России, - адмирал НАТО Бауэр

Не должно существовать каких-либо ограничений для Украины по нанесению ударов по территории России. Это поможет стране эффективно обороняться от российского нашествия.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью The Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

Он заявил, что право вооруженных конфликтов не содержит никаких ограничений по дальности. Поэтому он считает, что с военной точки зрения, "если цель расположена в глубине России, то нужно нанести удар по этой цели".

"Например, по самолетам, которые взлетают с аэродрома в глубине России", - акцентировал он.

По словам Бауэра, увеличение дальнобойности оружия в Украине усложнило тыловое обеспечение российских сил. Он утверждает, что если оттеснить армию России вглубь, то это усложнит для них наступление.

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Он также обратил внимание на то, что Запад должен не допустить шантажа со стороны российского диктатора Владимира Путина.

"Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы не переходить снова и снова к этой идее, что все является красной линией, что все является эскалацией. Путин врал практически обо всем", - подчеркнул он.

Разрешение применять американское оружие для ударов по России

Напомним, в конце мая Министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 275 миллионов долларов. В него вошли ракеты Himars.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен официально заявил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Белый дом заявлял, что разрешение США на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

Согласно неподтвержденным сообщениям, 2 июня Украина уничтожила в 50 километрах от украинской границы с помощью системы HIMARS установку С-300/С-400, из которой Россия обстреливала Харьков.

Разрешение Германии

Напомним, на прошлой неделе после длительных дискуссий правительство Германии разрешило применять Украине немецкое оружие для ударов по территории РФ. Однако бить можно только по территории, которая граничит с Харьковщиной.

Разрешение Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже подтвердил разрешение для Украины бить по России французским оружием и отметил, что граница устанавливается тем, что делают россияне.