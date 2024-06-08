Сутки на Харьковщине: в Купянске повреждены дома, в Богодуховском районе погиб мужчина

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Харьковщины. Ночью 8 июня враг ударил по с. Сеньково Купянского района.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате вражеского обстрела военными РФ поврежден частный дом.

Обстрелы Харьковщины по данным ОВА:

22:50 с. Шевченково Купянского района. В результате вражеского обстрела из БПЛА поврежден автомобиль.

22:00 м. Купянск в результате вражеского обстрела военными РФ повреждены 4 частных дома. Пострадал мужчина .

. 14:08 Богодуховский р-н., Богодуховская ТГ, с. Ивано-Шийчено. Частное домовладение. В результате взрыва боеприпаса погиб мужчина .

. 13:20 Харьковский р-н., Дергачевская громада, с. Казачья Лопань. В результате попадания БПЛА в гражданский автомобиль пострадали 2 женщины . Госпитализированы.

. Госпитализированы. 10:20 Харьковский р-н., Циркуновская ТГ, с. Русские Тишки. Поврежден газопровод. По состоянию на сейчас газоснабжение в с. Русские Тишки, с. Черкасские Тишки и с. Циркуны восстановлено.

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Также Синегубов информирует, что на Харьковском направлении произошло две безуспешные атаки врага в районе Волчанска. Силы обороны продолжают проводить мероприятия по усилению оборонительных позиций и рубежей.

На Купянском направлении с начала суток состоялось восемь боевых столкновений. Силы обороны успешно отразили семь атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Дружелюбовка и Грековка. Продолжается бой в районе Андреевки.

Всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 879 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.