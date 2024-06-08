Утром россияне обстреляли Антоновку на Херсонщине - ранена женщина. Вчера враг атаковал 15 населенных пунктов области - 1 человек ранен

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Херсонская ОВА

"Утром российская армия ударила по Антоновке. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина. У нее - взрывная и черепно-мозговая травмы, термические ожоги, травматические повреждения суставов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, потерпевшую в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медпомощи.

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Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин также сообщил:

"За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Кизомыс, Томина Балка, Антоновка, Велетенское, Ивановка, Чайкино, Берислав, Давыдов Брод, Бургунка, Новоберислав, Михайловка, Монастырское, Дудчаны, Веселое и город Херсон.

Российские военные ударили в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 7 частных домов. Было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, гаражные помещения и хозяйственную постройку.

Из-за российской агрессии один человек получил ранения".

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