Работино уже не наше, Крынки тоже. Сырскому пора на ВВК, - заместитель главы комитета ВР, "Слуга народа" Безуглая

Работино уже несколько недель не контролируется Силами обороны Украины, Крынки с недавних пор также.

Об этом нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая пишет в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Как вернулась с фронта и стала свидетелем того, что произошло на Харьковщине, на других направлениях, что в боевых подразделениях, что творит Содоль, какова ситуация с фортификациями и т. п., обратилась в Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, чтобы было проведено заслушивание. Должна признать, что, несмотря на то, что немедленной реакции не было, через две недели глава комитета Завитневич таки организовал заседание. Спасибо ему за это", - пишет Безуглая.

По ее словам, заседание комитета было категорировано как совершенно секретное, поэтому детали рассказать она не может, но общими впечатлениями нардеп поделилась.

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Как информирует Безуглая, вчера на заслушивании были:

Баргилевич - начальник Генштаба ВСУ (основной докладчик)

Лебеденко - заместитель Главкома ВСУ (левый пассажир по теме заседания, заместитель по технологиям, Сырский сам побоялся прийти - прислал зама. - М.Б.)

Драпатый - заместитель Баргилевича (определен руководить обороной Харьковщины после скандального снятия Галушкина, его комментарии были наиболее предметными из всех; новые обязанности Драпатого - это "ссылка", потому что не из фракции Главкома - М.Б.)

Скибицкий - заместитель Буданова из ГУР МОУ (разведка предупреждала ВСУ о вторжении минимум за месяц - опять "грабли", вспоминается 2022 год. - М.Б)

Дубровин - руководитель ГВКР (военная контрразведка, свидетели беспорядков в ВСУ. - М.Б.)

Яковец - руководитель госспецтранспорта (они занимаются фортификациями в Минобороны, назначен недавно, после того, как Сырский выпер его из сил поддержки ВСУ, потому что тоже не "свой". - М.Б.)

Цяцкун - руководитель пограничной разведки (молчал. - М.Б.)

"Все они генералы. Еще сидели в "свите" несколько грустных полковников, которые молчали. Например, начальник управления военно-стратегического анализа (у нас такое есть, ага!) - без всяких материалов и не сказал ни одного слова", - отметила нардеп.

По ее словам, Баргилевич на пальцах (никаких материалов не подготовили. - М.Б.) рассказывал, какая тяжелая, но контролируемая ситуация. Почему важно держать Крынки и какое критическое значение имеет Работино. Как фортификации первой линии строят подразделения в соответствии с потребностями, а Генштаб оказывает методическую поддержку ОВА для второй и третьей линий. Относительно Харьковщины все боевые распоряжения были.

"На вопрос, почему на направлении удара россиян была только 125-я ТРО, а в Волчанске не было НИ ОДНОГО подразделения ВСУ, уклонялся от ответа. В общем, наговорил много. На этот раз наконец мы имели протоколирование заседания, и часть протокола можно будет назвать "как мы про...ли вторжение, 2024". Также там зафиксирована ложь относительно Крынков и Работино", - добавляет она.

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"Так вот, Работино уже несколько недель не наше. И об этом молчат. И Крынки де факто уже тоже (недавно). Работино - единственный результат контрнаступления Залужного, село в низине, которое стало кладбищем жизней, западной техники и самоуверенности генералитета. Теперь еще это для меня символ лжи и "ничего не изменилось". Крынки - кровавый проект Содоля, который пошел на повышение, чтобы потерять Авдеевку и прозевать Харьковщину. Генералы, вы считаете, что союзники глупые, они не видят со спутников, что и как происходит? Серьезно? В соцсетях и на карте Deep State больше правды.

После заседания Баргилевич угрожал, что если я буду писать о нем, то враг, а насчет врагов он до конца. И что я хуже русских. Ничто не хуже русских, но генералы-лжецы - очень близко!" - уверяет Безуглая.

"Александр Станиславович, (Безуглая обращается к Сырскому. - Ред.) идите на ВВК! Откройте нам шансы, идите, просто идите... Армия может воевать, побеждать, но без Вас и всех этих фракционных, нам нужны новые командиры! Не душите! Армии нужен кислород!" - резюмирует она.



