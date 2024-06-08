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Мобилизация в Украине: нарушителям правил военного учета могут заблокировать банковские счета

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Блокування банківських рахунків ухилянтам

Если военнообязанный нарушает правила воинского учета, блокировка счетов применяется как одно из ограничений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом предоставляются разъяснения в проекте army.gov.ua.

Отмечается, что блокировка банковского счета может произойти, но только в случае принудительного исполнения постановления о привлечении лица к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, законодательства о мобилизации.

Мобилизация в Украине

Согласно новой редакции правительственного законопроекта №10449 о прохождении военной службы, мобилизации и военного учета, предусмотрена возможность через суд временно арестовать средства лиц, которые уклоняются от выполнения правил военного учета.

В частности, если военнообязанный или резервист добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения повестки не явился в ТЦК и СП, то работники ТЦК обращаются в суд относительно наложения ограничений на такое лицо.

Среди ограничений:

  • временное ограничение выезда за границу,
  • ограничение в праве управления автомобилем,
  • арест средств на счетах в банках или других финансовых учреждениях.

Как сообщалось, Верховная Рада 9 мая приняла во втором чтении законопроект №10379, который предусматривает существенное повышение штрафов за нарушение правил военного учета.

Кабмин упростил для ТЦК подачу документов для розыска нарушителей правил мобилизации

Топ комментарии

  • vitaliymkua
  • Alex Asd
    Зеленскому уже заблокировали?
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    заборонити, їм, виходити з хати!
    заборонти, продавати їм їжу і одяг!
    відключити газ світло тепло!
    заборонити, сусідам та родичам спілкуватися з ними!

    що, ще? пропонуйте.
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