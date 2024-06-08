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Польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября, - Госпогранслужба

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Польские фермеры могут заблокировать движение в пункте пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Сколько продлится блокирование?

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, Госпогранслужба сообщит дополнительно.

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Топ комментарии

  • lammer ya
    Якщо гарно і регулярно платять рублями, то нащо працювати?)
  • Erlich Bachman
    Я завжди думав, що фермери обробляють землю, щось садять, збирають врожай..
    Але польське рольникє це приблизно як рузьке миротворцє - оксюморон. Але що вони робили раніше, до всіх цих блокад?
  • Vadim Zertin
    Хтось мені пояснить якого дідька цим довбням треба вже знову, яким нема чим зайнятись в розпал роботи на полі??
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