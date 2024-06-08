Польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября, - Госпогранслужба

Польские фермеры могут заблокировать движение в пункте пропуска "Шегини-Медыка" до конца сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Сколько продлится блокирование?

По имеющейся информации, польские фермеры могут заблокировать движение в направлении пункта пропуска "Медыка", что напротив украинского "Шегини". Блокировка может начаться 9 июня в 10:00 и продлится до конца сентября.

Для каких именно категорий транспортных средств будет затруднено движение, Госпогранслужба сообщит дополнительно.

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