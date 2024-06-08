Удар РФ по Полтавщине: раненая женщина скончалась в больнице

Умерла женщина, раненная в результате вчерашнего обстрела гражданской инфраструктуры на Полтавщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, женщина, которую вчера спасли из-под завалов, умерла. Врачи до последней минуты боролись за ее жизнь", - говорится в сообщении.

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Накануне Цензор.НЕТ информировал, что российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре на Полтавщине. Утром 8 июня сообщалось, что раненая до сих пор в тяжелом состоянии, повреждено более 50 частных домов на Полтавщине.