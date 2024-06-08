НАТО планирует создать должность спецпредставителя в Украине, который будет координировать поддержку от Альянса, – СМИ

В НАТО обсуждают план по созданию новой должности для специального представителя в Украине. Такой представитель будет находиться в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на собеседников, которые ознакомлены с этим вопросом.

По данным собеседников издания, такой представитель будет находиться в Киеве, поскольку НАТО планирует увеличить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с РФ.

Отмечается, что новый представитель будет координировать поддержку Украины от Альянса, включая потоки военной помощи из разных западных стран.

Некоторые западные чиновники одобрительно отзываются о создании должности посланника, который будет контролировать поставки оружия.

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"Мы ищем пути институционализации части двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и введение ее в НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и адекватное распределение бремени между Альянсом в нашей коллективной поддержке Украины", - заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Однако, отметили журналисты, есть чиновники в НАТО, которые воздерживаются от создания этой должности, поскольку это не соответствует главной цели Украины - вступление в НАТО.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, что на самом деле хочет от нас Украина", - сказал один из чиновников НАТО на условиях анонимности.

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Как добавили в журнале, крупнейшие сторонники Украины в Европе, особенно в странах Восточной Европы, настаивали на том, чтобы страна получила официальное приглашение присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена на предстоящем саммите, но Соединенные Штаты и Германия "заблокировали эту попытку".

Напомним, НАТО планирует предложить Украине пакет помощи по безопасности во время ежегодного саммита Альянса летом этого года в Вашингтоне, хотя ожидается, что он не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне российского вторжения.

Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. Однако о членстве страны в Альянсе речь не идет.