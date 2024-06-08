Ермак узурпирует власть. Зависимость Зеленского от него растет, - The Times

Окружение президента Украины Владимира Зеленского "ошеломлено жаждой власти" главы ОП Андрея Ермака, зависимость главы государства от Ермака также может указывать на трения украинской власти с западными партнерами.

Об этом говорится в статье The Times, информирует Цензор.НЕТ.

В пространном материале критикуется глава Офиса президента Андрей Ермак.

Влияние Ермака на Зеленского

"С момента введения военного положения в 2022 году, которое позволяет Зеленскому оставаться на посту до конца войны, авторитет Ермака превысил авторитет всех избранников Украины, кроме президента. Некоторые источники дошли до того, что в серии интервью называли его "фактическим главой государства" или "вице-президентом Украины", - говорится в публикации.

Дипломатические источники жаловались, что он полностью контролирует доступ к президенту, а послы G7, которые надеялись на аудиенцию, были представлены Ермаку.

Высокопоставленные чиновники, военные и дипломаты "выразили тревогу по поводу того, как растет зависимость Зеленского от Андрея Ермака, которого обвиняют в накоплении личной власти и узурпации демократических процессов".

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Увольнение Кубракова и Залужного

Инсайдеры издания сообщают, что увольнение Залужного и вице-премьера Кубракова, которых ценили на Западе, также связаны с действиями Ермака.

"Растет беспокойство, что Зеленский все больше полагается на горстку подхалимских домашних голосов, опасения становятся еще острее, поскольку количество чиновников, которые имеют прямой доступ к президенту, уменьшается, а команда Ермака растет", - отмечает издание.

Роль Олега Татарова

Также в статье упоминается о роли заместителя председателя ОП Олега Татарова.

По словам высокопоставленного чиновника правоохранительных органов, Ермак использует Татарова для обеспечения лояльности со стороны офицеров уголовной юстиции.

"Он чрезвычайно эффективен, он знает систему и людей в ней", - сказал чиновник. "Он не имеет моральных ограничений и умеет накапливать деньги".

Коррупция - источник споров между Киевом и Белым домом

Также сообщается, что коррупция все больше становится источником споров между Белым домом и Киевом. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Украину в прошлом месяце заявил, что Киев должен "убедиться, что борьба с коррупцией продолжается дома так же, как продолжается борьба с агрессией России на передовой".

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В то же время, собеседники издания на Банковой опровергают эти обвинения и заявляют, что критика в адрес главы ОП "вызвана прямым, но эффективным стилем управления Ермака, указывая на его успех в инициативах". Среди таких инициатив назван "Саммит мира" в Швейцарии.

"Именно президент Зеленский принимает все ключевые решения", - добавил источник.