Прокуратура начала расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине: все обстоятельства и количество пострадавших будут установлены
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Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту вражеского обстрела оккупированного Садового на Херсонщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
По опубликованной в медиа информации, 7 июня 2024 года около 19:00 войсками РФ осуществлен обстрел временно оккупированного поселка Садовое Скадовского района Херсонской области.
"В рамках следствия будут установлены все обстоятельства происшествия, а также количество пострадавших среди мирного населения", - говорится в сообщении.
По данным Офиса генпрокурора, досудебное расследование осуществляет ГУ Нацполиции в Херсонской области.