Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области. Два человека получили ранения

Днем 8 июня российские захватчики обстреляли поселок Белозерка, что на Херсонщине. В результате вражеской атаки двое мужчин получили ранения.

Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Под вражеским огнем в очередной раз оказалась Белозерка. В результате российского обстрела получили ранения двое местных жителей, которые в это время находились на улице", - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что у 81-летнего пострадавшего диагностированы взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение шеи, лопатки, плеча, бедра и голени.

У другого, 69-летнего пострадавшего диагностировали проникающее ранение грудной клетки и живота, множественные обломочные ранения конечностей.

Обоим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Напомним, что в субботу, 8 июня, россияне обстреляли Миловскую громаду на Херсонщине. Из-за вражеской атаки погибла женщина.

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