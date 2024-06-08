Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области. Два человека получили ранения
Днем 8 июня российские захватчики обстреляли поселок Белозерка, что на Херсонщине. В результате вражеской атаки двое мужчин получили ранения.
Об этом в Telegram сообщила Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
"Под вражеским огнем в очередной раз оказалась Белозерка. В результате российского обстрела получили ранения двое местных жителей, которые в это время находились на улице", - говорится в сообщении ОВА.
Отмечается, что у 81-летнего пострадавшего диагностированы взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение шеи, лопатки, плеча, бедра и голени.
У другого, 69-летнего пострадавшего диагностировали проникающее ранение грудной клетки и живота, множественные обломочные ранения конечностей.
Обоим пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.
Напомним, что в субботу, 8 июня, россияне обстреляли Миловскую громаду на Херсонщине. Из-за вражеской атаки погибла женщина.