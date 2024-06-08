Оккупанты ударили КАБами по Хотомле на Харьковщине. Один человек погиб, еще два - ранены (обновлено)

В субботу, 8 июня, около 16:00 российские захватчики нанесли удары 2 КАБами по селу Хотимля Старосалтовской территориальной громады, что на Харьковщине.

Об этом сообщила Харьковская ОГА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА рассказали, что в результате вражеского обстрела один человек погиб. Еще одна местная жительница получила ранения, ее госпитализировали в больницу.

Из-за вражеского обстрела также разрушено здание школы, поврежден магазин и частные жилые дома.

Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов на Харьковщине горят леса.

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Позже в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество раненых выросло до двух. Один человек погиб.

"Погиб мужчина. Две женщины 35 и 43 лет получили ранения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, захватчики обстреляли село Хотомля Чугуевского района около 15.45. Из-за вражеского удара повреждено учебное заведение, жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

Прокуроры и следователи полиции задокументировали военные преступления русской армии. Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре также показали фото последствий атаки противника.

Ранее сообщалось, что из-за вражеских обстрелов в Харьковской области пылают леса.

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