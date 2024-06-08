В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он в критическом состоянии, - ГУР

В пятницу, 7 июня, в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. Коллаборационист ранее занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ГУР рассказали, что сейчас состояние предателя - критическое.

В разведке также напомнили, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года коллаборационист подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

"После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта", - говорится в сообщении ГУР МО.

Ранее сообщалось, что в Харькове будут судить экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдал врагу город и предал Украину. Суд будет проходить заочно, поскольку Мацегора находится в розыске.

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