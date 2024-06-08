В России совершили покушение на мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору. Он в критическом состоянии, - ГУР
В пятницу, 7 июня, в российском городе Старый Оскол было совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору. Коллаборационист ранее занимал должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В ГУР рассказали, что сейчас состояние предателя - критическое.
В разведке также напомнили, что Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками. В частности, в июне 2022 года коллаборационист подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.
"После освобождения Купянска сбежал с россиянами в Белгородскую область, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта", - говорится в сообщении ГУР МО.
Ранее сообщалось, что в Харькове будут судить экс-мэра Купянска Геннадия Мацегору, который в первые дни широкомасштабного вторжения РФ сдал врагу город и предал Украину. Суд будет проходить заочно, поскольку Мацегора находится в розыске.