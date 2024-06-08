90% военнопленных подвергаются в России пыткам, - Костин

Физическим и моральным пыткам подвергаются 90% военнопленных в российском плену.

Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин во время воркшопа для журналистов по международному праву и вооруженным конфликтам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первый так называемый скрининг - неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, показывает, что до 90% наших людей страдают от различных видов пыток, бесчеловечного обращения, физического в том числе, сексуального и ментального насилия", - сказал он.

Также читайте: Все освобожденные из плена, независимо от даты обмена, могут уволиться с военной службы, - МВД

Генпрокурор подчеркнул, что система, которую создала Россия, - это система, построенная на пытках и бесчеловечном обращении на территории России и временно оккупированных территориях Украины.