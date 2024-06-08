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90% военнопленных подвергаются в России пыткам, - Костин

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Генпрокурор Андрій Костін

Физическим и моральным пыткам подвергаются 90% военнопленных в российском плену.

Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин во время воркшопа для журналистов по международному праву и вооруженным конфликтам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первый так называемый скрининг - неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, показывает, что до 90% наших людей страдают от различных видов пыток, бесчеловечного обращения, физического в том числе, сексуального и ментального насилия", - сказал он.

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Генпрокурор подчеркнул, что система, которую создала Россия, - это система, построенная на пытках и бесчеловечном обращении на территории России и временно оккупированных территориях Украины.

Топ комментарии

  • Sergej 1ca68097
    Зате ми кормим цих звірів ненач всанаторії воно вдома по святам такого не бачило
  • Муля fbdb9f8e
    А в Україні 100% полонених піддаються тортурам! Їх примушують дивиться Телемарафон!
  • Виталий 6b40280c
    У нас тоже "пытки"... То борщом, то телефоном

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