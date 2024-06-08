Глава команды МУС в Украине сказала, что нужно для признания геноцида: "Должно быть шесть конкретных действий"

Для признания преступления геноцида должен быть доказан ряд действий, намеренно совершенных в отношении представителей конкретного этноса.

Об этом сообщила руководитель расследования международных преступлений, совершенных в Украине, Международного уголовного суда Бренда Холлис во время воркшопа для журналистов по международному праву вооруженных конфликтов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы был геноцид, должно быть шесть конкретных действий. Одним из них является перемещение детей", - сказала она.

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По словам Холлис, еще одной составляющей преступления геноцида является навязывание конкретного образа жизни с целью уничтожения этнической группы.

В частности, чтобы преступление считать геноцидом, все действия должны быть направлены против конкретной группы на основе национальности и расы.

"То есть, когда вы вывозите детей, то в случае геноцида вы навязываете им такие условия жизни, которые заставят умирать только украинцев",- отметила она.

Кроме того, при квалификации геноцида также должно быть доказано намерение уничтожить определенную группу людей по ее принадлежности к конкретному этносу, добавила она.

Напомним, в сентябре 2023 года МУС открыл свой полевой офис в Киеве. Офис МУС с марта 2022 года проводит свое независимое расследование российских военных преступлений, совершенных в Украине. В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей. В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Сергея Кобылаша и адмирала ВМФ России Виктора Соколова за обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.