Еще троих детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий

Еще троих детей удалось вернуть с ВОТ на подконтрольную Украине территорию. Среди них один ребенок, лишенный родительской опеки.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на информацию благотворительной организации Save Ukraine, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз из российской оккупации удалось спасти троих детей, среди которых один ребенок лишен родительской опеки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одного из детей - 8-летнего мальчика удалось вернуть с временно оккупированной Херсонщины. Сейчас мальчик и его родители находятся в безопасности. С ними работают медики и психологи.

В общем, с начала 2024 года с временно оккупированной части Херсонской области удалось вернуть 108 детей. Работы по спасению детей из оккупации продолжаются.

Ранее сообщалось, что команда Save Ukraine помогла выехать с временно оккупированных Россией территорий трем украинским семьям с шестью детьми, трое из которых полусироты.

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