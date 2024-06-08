Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО, - Зеленский

Украина уже имеет договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаем максимально активную коммуникацию со всеми партнерами. На каждом из уровней, которые могут помочь. Первый Саммит мира уже через неделю. Впереди также и важные встречи и переговоры с европейскими лидерами - ради нашей устойчивости, нашей защиты от российского террора. Уже есть договоренности с партнерами о дополнительных системах ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть - ближе к осени. Я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые действительно практически нас в этом поддерживают.

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Уже почти подготовлены и новые соглашения по безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы - время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам - всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - рассказал Зеленский.

Ранее стало известно, что Украина купила у Франции вторую систему противовоздушной обороны.