На фронте уже 76 боевых столкновений, в Покровском направлении ситуация обостренная, - Генштаб ВСУ

В настоящее время произошло 76 боевых столкновений. В течение текущих суток российские захватчики нанесли по территории Украины 44 авиационных удара с использованием 52 КАБов, задействовали 481 дрон-камикадзе. Россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения. Наши воины продолжают давать отпор наступательным действиям российских оккупантов.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 08.06.2024 относительно российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

"На Харьковском направлении с начала суток отбито четыре атаки противника в районах Липцов, Глубокого и Волчанска.

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На Купянском направлении отбито восемь атак российских захватчиков в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная - продолжается бой вблизи Невского. Силы обороны принимают меры для стабилизации обстановки.

За сегодня на направлении враг потерял 87 человек убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс.

Обстановка на Востоке

На Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, продолжается бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потерь наших позиций не допущено.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили три попытки противника вытеснить наших воинов в районах Часова Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время, ситуация возле Ивановского остается напряженной - продолжается бой.

На Покровском направлении наша группировка отражала 27 атак оккупантов. Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отбиты. Еще семь атак врага продолжаются. Ситуация обостренная. В частности захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретино на Евгеновку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения врага вглубь нашей территории.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Удары ВСУ по врагу

Украинские защитники наносят огневое поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого соприкосновения. Так, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесено поражений по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационным станциям оккупантов", - говорится в сводке Генштаба.