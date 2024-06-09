В течение дня оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины. В области зафиксировано 59 взрывов
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В течение дня субботы, 8 июня, российские захватчики совершили 26 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего в области зафиксировали 59 взрывов на территории ряда громад.
Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в течение дня враг атаковал 11 громад на Сумщине.
В частности, под вражескими обстрелами оказались:
- Николаевская громада: враг обстреливал из артиллерии и атаковал FPV-дроном;
- Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел;
- Белопольская громада: захватчики били из минометов и артиллерии;
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии;
- Середино-Будская громада: рашисты били из артиллерии и минометов, а также атаковали FPV-дроном;
- Зноб-Новгородская громада: оккупанты били из минометов;
- Шалыгинская громада: здесь враг бил из артиллерии и атаковал FPV-дроном;
- Эсманская громада: зафиксированы минометные обстрелы, а также враг нанес удар с FPV-дрона;
- Великописаревская громада: захватчики обстреливали из артиллерии и атаковали FPV-дроном;
- Кролевецкая громада: россияне ударили из артиллерии;
- Новослободская громада: рашисты били из минометов.
Напомним, что ранее начальник Сумской ОГА Владимир Артюх сообщил, что Совет обороны Сумской области принял решение об эвакуации жителей из еще восьми населенных пунктов приграничья.