Украина готовит новую производственную платформу для снарядов калибра 155-мм, - Зеленский

Украина готовит производственную платформу для снарядов 155 калибра.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Есть прогресс и относительно артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу", - заявил Зеленский.

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Вместе с тем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина благодаря соглашению с французско-германским оборонным конгломератом KNDS получила первую иностранную лицензию на производство снарядов 155 калибра.

"Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей - очень важное. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра", - написал он.

По словам Камышина, имея на руках такое соглашение, украинский партнер KNDS "сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции".