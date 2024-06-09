Новости

Украина готовит новую производственную платформу для снарядов калибра 155-мм, - Зеленский

4 04042
155-мм снаряди

Украина готовит производственную платформу для снарядов 155 калибра.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Есть прогресс и относительно артиллерии, включая производство в Украине снарядов калибра 155, готовим новую производственную платформу", - заявил Зеленский.

Также читайте: Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО, - Зеленский

Вместе с тем, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина благодаря соглашению с французско-германским оборонным конгломератом KNDS получила первую иностранную лицензию на производство снарядов 155 калибра.

"Подписанное вчера соглашение между KNDS и одним из украинских производителей - очень важное. Почему? Потому что это первая в Украине лицензия на производство снарядов 155 калибра", - написал он.

По словам Камышина, имея на руках такое соглашение, украинский партнер KNDS "сможет достаточно быстро подготовить площадку и начать выпуск продукции".

Олександр Камишін про ліцензію на снаряди 155 калібру

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Лис Микита 4754e778
    Не має на чому піаритись,почав розкривати інформацію,яка має гриф секретності.ВоФка,ти би ще геолокацію виставив в вільний доступ,а то і це за тебе прийдеться Андрію Борисовичу робити або Подоляку з Арахамією,в них досвід є,вже наводили ракети на Яворівський полігон.
  • Микола Січень f0998605
    Відріжте нарколизі язика..
  • Trevo Trow
    Новина ніби добра, але зелені клептомани здатні просрати все, до чого дотягнуться.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости