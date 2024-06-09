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Россияне планируют готовить офицеров службы РЭБ на оккупированных территориях Украины, - Центр нацсопротивления

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Росіяни планують готувати офіцерів служби РЕБ на окупованих територіях України

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики планируют открыть кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы при высших учебных заведениях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о гражданских вузах, которые будут готовить офицерский состав для армии страны-агрессора. ЦНС отмечает, что местные гауляйтеры пообещали высшему руководству из Кремля организовать эти кафедры "со дня на день".

Отмечается, что обучение планируют проводить по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают "хорошие должности" по контракту.

Также захватчики планируют ввести в вузах на оккупированных территориях обязательные предметы по управлению беспилотниками.

"Так сказать, демилитаризация в деле", - комментирует ЦНС намерения рашистов.

Ранее ЦНС сообщал, что враг начал перебрасывание своих частей с Херсонщины на харьковское направление.

Также читайте: Оккупанты в Крыму надеются наладить сотрудничество с "Талибаном", - Центр нацсопротивления

Топ комментарии

  • Trevo Trow
    Хороша ціль для НІMARS і не тільки.
  • Amber
    На украінській територіі всі кацапи повинні здохнути 👹
    запамʼятайте це , чортові окупанти !!
  • Михайло Иляш
    ЯКИЙ МИР???? - РФ хоче лише наше тотальне знищення і все що їм треба це перерва щоб дарити смертельно бо тепер шось піщло не по плану
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