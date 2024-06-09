Чехия готова помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen, - министр обороны Чернохова

Чехия может помочь обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.

Чехия присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Речь идет не только о предоставлении противоракетных систем, но и о самолетах и обучении пилотов на этих самолетах. Мы можем предложить странам обучение на F-16 и на самолетах Gripen", - сказала чешский министр обороны.

Также читайте: Воздушные силы о французских самолетах Mirage 2000: Очень современные, но F-16 является приоритетом

По словам Черноховой, чешское государственное предприятие LOM Praha имеет возможности для помощи с подготовкой украинских пилотов и неоднократно предлагало это Украине.