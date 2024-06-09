Чехия готова помочь Украине готовить пилотов для F-16 и Gripen, - министр обороны Чернохова
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Чехия может помочь обучать украинских пилотов на самолетах F-16 и Gripen.
Чехия присоединилась к германской инициативе по усилению противовоздушной обороны Украины. Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Речь идет не только о предоставлении противоракетных систем, но и о самолетах и обучении пилотов на этих самолетах. Мы можем предложить странам обучение на F-16 и на самолетах Gripen", - сказала чешский министр обороны.
По словам Черноховой, чешское государственное предприятие LOM Praha имеет возможности для помощи с подготовкой украинских пилотов и неоднократно предлагало это Украине.