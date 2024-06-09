В "Резерв+" внедрят функцию электронного направления на ВВК "ограниченно пригодным", - Минобороны

Минобороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) тем, кто имеет статус "ограниченно годный".

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сейчас в приложении нет такой функции, но ее уже рассматривают.

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"Хочу приоткрыть завесу, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека", - уточнила заместитель министра обороны.

С появлением такой технической возможности, военнообязанные смогут выбрать или получить направление на прохождение ВВК во время личного визита в ТЦК, или получить его в приложении "Резерв+". Кроме того, функция должна разгрузить ТЦК.

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"Но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительных очередей на такое формальное действие, получить направление это формальное действие", - резюмировала Екатерина Черногоренко.