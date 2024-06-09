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В "Резерв+" внедрят функцию электронного направления на ВВК "ограниченно пригодным", - Минобороны

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Резерв+

Минобороны Украины планирует внедрить возможность получения электронного направления на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) тем, кто имеет статус "ограниченно годный".

Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сейчас в приложении нет такой функции, но ее уже рассматривают.

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"Хочу приоткрыть завесу, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека", - уточнила заместитель министра обороны.

С появлением такой технической возможности, военнообязанные смогут выбрать или получить направление на прохождение ВВК во время личного визита в ТЦК, или получить его в приложении "Резерв+". Кроме того, функция должна разгрузить ТЦК.

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"Но это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительных очередей на такое формальное действие, получить направление это формальное действие", - резюмировала Екатерина Черногоренко.

Топ комментарии

  • Володька a47ceed2
    В Україні завжди діяв чесний суспільний договір. Держава не дурить громадян, громадяни не дурять державу. От наприклад громадянам не подобалися хабарі в лікарнях - влада ліквідувала хабарі. Лишилися благодійні внески, але не хабарі. Так і тут - сказали що повісток не буде, їх і не буде. Будуть електронні направлення. От і громадяни не тікають від мобілізації через Тису, а подорожують по ЄС. Все правильно, все вірно.
  • Eugene Bright
    Ну, скажемо відверто, всі знали, що той резерв+ створювався виключно заради електронних повісток, щоб там не стверджувала держава і клялась мамою, що це не так. Не треба бути генієм щоб розуміти як та схема працюватиме.
    Так само як всі розуміють вже давно, що держава патологічно п...дить і за першої нагоди спробує кинути через х..й.
    Тож не сказати, що відбулося щось екстраординарне.
  • Yevhenii
    Жодних повісток в резерв+ не буде.
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    ********: Оманський Віслюк
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